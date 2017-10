Allgemein | BEAUTY | LIFESTYLE

Das sind die Beautyrituale der deutschen Frauen

Natürlich hat jede Frau ganz eigene Präferenzen, wenn es um die Wahl der Kosmetikprodukte geht. Dennoch besteht die Frage, auf welche Produkte Deutschlands Frauen am liebsten zurückgreifen oder wie tief sie für ihre Lieblingsprodukte in die Tasche greifen möchten. QVC hat in Zusammenarbeit mit Statista eine große Beauty-Studie veröffentlicht, für die mehr als 3.000 Frauen zu ihren Beautyritualen befragt wurden. Die Studie gibt spannende Antworten und bringt auch überraschende Erkenntnisse zu Tage.

Deutschlands Frauen setzen auf „oben Ohne“ – Offensichtlich stehen deutsche Frauen nicht selten auf einen sehr natürlichen Look. Rund jede vierte Befragte (26 Prozent) gibt an, jeden Tag ungeschminkt das Haus zu verlassen. Für rund 16 Prozent der Frauen ist das wiederum ein absolutes „No-Go“.

Schminke erhöht Wohlfühl-Stimmung – Obwohl der Trend zu immer mehr Natürlichkeit nicht von der Hand zu weisen ist, fühlen sich die meisten deutschen Frauen mit Make-Up deutlich schöner. Ganze 72 Prozent der Nutzerinnen gaben an, Gesichts-Make-Up zu benutzen, um attraktiver auszusehen. An erster Stelle wurde dabei Augen-Make-Up, also Lidschatten, Eyeliner und Mascara (74 Prozent) genannt. Mascara kommt allerdings nur bei einem Drittel der Befragten (34 Prozent) täglich zum Einsatz.

Mit dem Alter steigt die Eitelkeit – Mit steigendem Alter wird vermehrt auf Kosmetik zurückgegriffen, um sich weiterhin schön zu fühlen. Mehr als drei Viertel der deutschen Frauen (76 Prozent), die bereits das 60. Lebensjahr absolviert haben, nutzen zum Beispiel den Lippenstift. Damit ist er der Dauerbrenner bei der Generation 60+. Aber auch bei den 18- bis 29-Jährigen nutzen immerhin 58 Prozent gerne Lippenstift.

In der Handtasche immer dabei – Bei lang geplanten Terminen kann man sich immer in Ruhe schminken, aber es gibt auch immer wieder unangekündigte Geschäfts-Meetings oder spontane Dates, auf die Frauen aber auch gerne gut vorbereitet sind. Daher stellt sich die Frage, welches Schmink-Utensil der Handtaschenbegleiter Nummer 1 ist. Auch hier kann sich der Lippenstift wieder durchsetzen. Jede fünfte Frau gibt an, keineswegs auf den Lippenstift in der Handtasche verzichten zu können. Wenn mal wieder eine neue Handtasche benötigt wird, könnt ihr mit etwas Glück im Quatro Casino das Shopping-Budget erhöhen.

Feuchtigkeitscreme als Lieblingsprodukt – Groß Einigkeit herrscht bei der Wahl des Lieblingsprodukts: die Feuchtigkeitscreme. Rund zwei Drittel nutzen täglich eine Tagespflege, knapp die Hälfte bauen und oder auf Nachtcreme.

Mehr als 40 Produkte im Beautyschrank – Diese Zahl hat es in sich: Um die 40 Beautyprodukte befinden sind durchschnittlich in den Schränken der deutschen Frauen. Jedoch sinkt die Sammelfreude mit zunehmendem Alter. Sind es bei den 18- bis 19-Jährigen sogar 92 Produkte, kommen die 30- bis 59-Jährigen auf durchschnittlich 40 Artikel.

Qualität ist entscheidend – Beim Kauf von Kosmetik setzen Frauen ganz deutlich auf Qualität (52 Prozent), gefolgt vom Preis-Leistungs-Verhältnis (51 Prozent). Erst mit erheblichem Abstand folgen Kriterien wie die Inhaltsstoffe der Produkte (21 Produkte) oder die Umweltfreundlichkeit (13 Prozent). Wie viel Geld Deutschlands Frauen für Kosmetikprodukte jährlich ausgeben, ist abhängig vom Produkt. Während die Investitionen in Lippenstift eher gering ausfallen – knapp ein Drittel der Befragten gibt an, dafür mit weniger als 25 Euro auszukommen -, lässt rund jede fünfte Frau zwischen 101 und 500 Euro für Foundation und Co springen.

Onlineshopping hoch in Kurs – In der Drogerie kaufen die deutschen Frauen immer noch am liebsten. Dabei ist es egal, ob es sich um dekorative Kosmetik handelt, wie Make-Up oder Lippenstift oder um Körperpflegeprodukte, wie etwa Bodylotion. Allerdings beziehen bereits 22 Prozent mit steigender Tendenz ihre Produkte aus dem Internet.

Weitere spannende QVC Studien rund um das Thema Beauty findet ihr hier.

Quelle/ Bildrechte: "obs/QVC Deutschland"