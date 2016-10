Gewinnspiele | LIFESTYLE

Das Geheimnis der Gemütlichkeit für zu Hause

Draußen wird es kalt – wie es zu Hause richtig gemütlich wird

Die dunkle, kalte Jahreszeit hat bereits begonnen. Die Tage werden kürzer und die Temperaturen sinken. Im Herbst brauchen wir zu Hause ein extra Portion Gemütlichkeit. Alleine bei dem Gedanken an eine kuschelige Wolldecke, das knisternde Feuer im Kamin oder die Windlichter im Wohnbereich, wird uns bereits warm ums Herz.

Warum ist es eigentlich für uns so wichtig, dass wir es uns gerade im Winter wohl fühlen? Das knistern von Kerzen, die warme Tasse Tee auf der Couch oder die Wärme vor dem Kamin verleihen uns ein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit. Zudem ist die Wärme gut für unseren Körper in der kalten Jahreszeit und gibt uns neue Energie und entspannt uns.

So wird es zu Hause richtig gemütlich: Kleinmöbel und Accessoires in natürlichen Tönen strahlen diese Wärme aus und sind genau die richtigen Begleiter durch den Herbst/Winter. Materialen mit toller Haptik verleihen zudem eine tolle Wohlfühlatmosphäre.

Die neue hochwertige Deckenkollektion von Fink Living passt sich harmonisch in die Fink-Wohnwelten ein. Die hochwertigen Webstücke bestehen zu 100 % aus feinster Baby-Alpaka-Faser und sind daher kuschelig weich, antiallergisch, temperatur-ausgleichend und schmutzabweisend. Die weiteren Vorteile dieser Decken bestehen in ihrer außergewöhnlichen Feinheit und Haltbarkeit, einer hohen Strapazierfähigkeit bei minimalem Peeling sowie hervorragenden klimatischen Eigenschaften mit einzigartigem Feuchtigkeitstransport. Das breite Angebot an Uni-, Karo- oder Streifen-Dessins in sanften Naturtönen aus ungefärbten Garnen hält für jeden Geschmack das Passende bereit.

Feinstes durchgefärbtes Rindsleder in Braun oder Schwarz, erstklassige handwerkliche Verarbeitung, aufwändige Steppnähte - mit diesen Attributen zieht die Lederkollektion MARETTI von Fink Living alle Blicke auf sich. Ein Highlight im MARETTI Programm mit Kleinmöbeln ist der Hocker in Würfelform. Er kann auch als Ablage dienen und besticht durch seine aparte Struktur mit breiten, miteinander verflochtenen Lederstreifen.

Mehr Informationen zu den Stücken gibt es hier.

Bildrechte © Fink / Fotolia.com - XtravaganT