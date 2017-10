Allgemein | BEAUTY

Dank dieser Pflegetipps wird eure Haut erstrahlen

Für eine schöne und weiche Haut nehmen nicht nur Frauen eine Menge Aufwand auf sich, denn sie rundet unser Schönheitsideal ab. Die Frage nach den richtigen Produkten und Anwendungen ist wohl ähnlich kompliziert wie die Glaubensfrage. Jeder hat seine eigenen Favoriten und der Markt entwickelt sich stetig weiter und stellt immer wieder neue Pflege-Artikel zur Verfügung. Der sogenannte Glow Teint ist zurzeit in aller Munde, zeichnet er sich durch strahlende, reine und weiche Haut aus. Wie man auch eine geschädigte Haut wieder zum Strahlen bringt und sich so den Glow ins Gesicht zaubert, erklären die Hautexpertin Jessica Schäfer vom Zentrum für Hautgesundheit ‚Skin8‘ und BWT (Best Water Technology-Gruppe).

Richtige Gesichtsreinigung als Grundlage für den Glow Teint – Jeden Tag aufs Neue setzen sich Stoffe wie Staub, Schweiß oder Talg auf unserer Haut ab und legen sich wie ein Schleier über das Gesicht. „Für einen makellosen Glow Teint bildet die Reinigung daher die wichtigste Grundlage“, sagt Hautexpertin Jessica Schäfer. „Am besten ist es, seine Haut zweimal am Tag schonend zu reinigen, damit der Hydrolipid- beziehungsweise Säureschutzmantel, der für das Gleichgewicht der Hautflora zuständig ist, nicht angegriffen wird. Ein gesunder Hydrolipidmantel schützt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust.“ Um der Haut einige Strapazen vorzuenthalten, rät die Expertin zu eher sanften Hautreinigungsprodukten ohne Alkohol, Allergene und künstliche Duftstoffe.

Peelings als Wohltat für die Haut – Unsere Haut kann schnell von verschiedenen Bedingungen wechselnden Wetters gestresst werden. Aus dem kühlen Herbst- oder Winterklima hinein in die trockene und warme Heizungsluft – alles andere als wohltuend für die Haut. „Temperaturwechsel belasten die haut und entziehen ihr Feuchtigkeit", sagt Jessica Schäfer. Dadurch sammeln sich winzige Hautschüppchen auf der Oberfläche, die dafür sorgen, dass das Hautbild müde wirkt und nicht mehr so schön strahlt. „Um die Haut von dem überschüssigen Schüppchen zu befreien, rate ich zu sanften, selbstgemachten Peelings. Denn viele gekaufte Produkte enthalten zu grobe Perlen", sagt Jessica Schäfer. Ihr Tipp: Selbst ist die Frau- ein Do-it-yourself-Peeling aus Reismehl, hochwertigen Pflanzenölen wie Arganöl und seidenweichem Perlwasser.

Kalkfreies Wasser für die Pflege – In einigen Regionen ist das Wasser aus den Leitungen ziemlich kalklastig. Für solch einen Fall empfiehlt sich ein Entkalker. Denn die Haut kann die angewendeten Pflegeprodukte deutlich besser aufnehmen, wenn das Wasser kalkfrei ist. Die Ablagerungen von Kalk auf der Haut ist so auch deutlich unwahrscheinlicher.

Seidenweiches Perlwasser von BWT für einen Glow Teint – Wie eingangs schon beschrieben, schwört jeder Beauty-Experte und auch Nutzer auf unterschiedliche Produkte, denn unsere Haut ist so verschieden wie die Menschen an sich. Ein Faktor, der aber häufig unterschätzt wird, ist die Qualität des Wassers. „Weiches Wasser enthält weniger Kalk, der die Haut belasten kann“, sagt Jessica Schäfer. „Nicht nur bei empfindlicher Haut kann dies zu unerwünschten Reaktionen führen, für alle Hauttypen ist weiches, kalkarmes Wasser die schonendere Wahl.“

Quelle/Bildrechte: "obs/BWT AG"