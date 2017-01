Allgemein | STAR NEWS

Daniel Radcliffe: “Zigaretten sind besser als Drinks”

Daniel Radcliffe (27) raucht inzwischen lieber, anstatt zu trinken.

Der Schauspieler, der dank den 'Harry Potter'-Filmen im Alter von 12 Jahren schlagartig berühmt wurde, hat aus seinen Alkoholproblemen in der Vergangenheit nie einen Hehl gemacht. Inzwischen verzichtet Daniel aber lieber auf übermäßiges Trinken. Dafür hat er allerdings ein anderes Laster, wie er im Interview mit 'Bild' zugeben musste:

"Ich rauche - wie eine Lokomotive. Ich bin sensibel und nervös. Ich muss als Ablenkung etwas in der Hand haben und Zigaretten sind besser als Drinks."

Das war jedoch nicht immer so. Alkohol war für den Briten lange eine Flucht, der viele Ruhm überforderte ihn. "Immer wenn ich in der Öffentlichkeit war, fühlte ich mich beobachtet", versuchte er zu erklären. "Ich war fast paranoid, deshalb habe ich angefangen zu trinken - eher zu saufen. Am Schluss wusste ich oft nicht, wer und wo ich bin."

In diesem Zustand auch noch gute Leistungen am Set zu bringen, war für Daniel schlichtweg nicht möglich. "Ich habe auch mit vielen Stars gespielt, die beschwipst waren oder auf Drogen - aber trotzdem toll gespielt haben", gab er zu. Dafür müsse man allerdings veranlagt sein. "Ich bin es nicht. Wenn ich trinke, dann trinke ich bis zum Umfallen, das ist eher eine Flucht aus dieser Welt."

Dass er nicht komplett abstürzte und den Absprung schaffte, weiß der Darsteller deshalb ziemlich zu schätzen. "Ich habe meine Erfahrungen mit dem Ruhm und einem Leben in der Öffentlichkeit, und muss sagen: Ich habe verdammt viel Glück gehabt", betonte er kürzlich gegenüber der 'Süddeutschen Zeitung'. "Die Wahrscheinlichkeit, dass man abstürzt, gerade wenn man jung berühmt wird, ist sehr hoch."

Daniel Radcliffe weiß wirklich, wovon er redet.