Dane DeHaan: ‘Spider-Man’-Star wird zum ersten Mal Vater

Dane DeHaan (30) freut sich auf Familienzuwachs.

Der Schauspieler ('The Amazing Spider-Man 2') und seine Frau Anna Wood (30, 'Reckless) sind seit 2012 verheiratet, nun krönt ein Baby ihr gemeinsames Glück. Wie die Schauspielerin selbst am Montag [28. November] via Instagram verkündete, wächst etwas Kleines in ihrem Bauch heran.

"Ich freue mich so, endlich diese aufregenden Nachrichten mit euch zu teilen: Dane und ich werden 2017 ein neues Familienmitglied willkommen heißen!" Dazu postete die werdende Mutter ein Foto von sich und Dane, der seinen Kopf an ihrem Bäuchlein reibt. "Ich kann es kaum erwarten, unser bislang größtes Abenteuer miteinander zu erleben: Elternschaft! Lass' es uns angehen."

Gegenüber 'People.com' ergänzte Anna Wood: "Wir sind so aufgeregt und schon jetzt so verliebt. Dane wird der beste Vater werden. Ich kann es kaum erwarten!"

Ein bisschen üben können die zwei noch, bis der Nachwuchs endlich da ist: Beide sind Eltern des kleinen Hündchens Franny, der auf keinem Familienfoto des Paares fehlen darf.

Kennengelernt hatten sich Dane DeHaan und Anna Wood auf der Schauspielschule. "Wir waren damals 17, wir sind zusammen, seit wir 19 sind", so Anna im Interview mit dem 'Gotham Magazine'. "Wir sind zusammen aufgewachsen, ist das nicht süß? Eine tolle Geschichte!" Eine Geschichte, die nun noch von ihrem ersten gemeinsamen Kind die Krone aufgesetzt bekommt.

