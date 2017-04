Allgemein | STAR NEWS

Daisy Ridley: Tolles Angebot für ‘Star Wars’-Fans

Daisy Ridley (25) hat zusammen mit Mark Hamill (65) eine großartige Neuigkeit verkündet.

Die Schauspielerin ('Scrawl') und ihr Kollege ('Batman') haben sich in einer Videobotschaft an die Fans von 'Star Wars' gewendet. Die Macher des beliebten Franchises haben sich unter anderem mit der UNICEF zusammengetan, um Spenden zu sammeln. Aber es gibt auch einen Anreiz für Spender, die noch zögern. Unter allen Teilnehmern werden drei Preise verlost. Der Hauptpreis ist dabei eine Filmrolle im kommenden Han Solo-Film, der im nächsten Jahr in den Kinos starten soll. Zudem kann man Karten für die Premiere von 'Star Wars - Episode 8: Die letzten Jedi' gewinnen, die man zusammen mit Daisy besucht. Der Film startet hierzulande im Dezember - genug Zeit also, um zu spenden.

Die Ankündigung der beiden 'Star Wars'-Helden ist der Startschuss für das kommende Wochenende, das ganz im Zeichen von 'Star Wars' stehen wird. Denn in Orlando, Florida, findet die 'Star Wars Celebration' statt, auf der massenhaft News zu kommenden Projekten erwartet werden. So soll am Freitag der erste Trailer zur achten Episode gezeigt werden. Zudem erwartet man erste handfeste Infos zum Han Solo-Spin Off.

Natürlich sind auch Daisy Ridley und Mark Hamill vor Ort, um mit den Fans die Sternensaga zu feiern.