Cro: Rückkehr aus dem Nichts

Cro (27) ist wieder da.

Der Rapper ('Bye Bye') ließ 2014 zum letzten Mal mit neuer Musik von sich hören. Damals erschien sein Album 'Melodie', das natürlich in allen deutschsprachigen Ländern auf Rang eins der Charts schoss. Mehrere Gold- und Platinplatten waren das Ergebnis seiner Arbeit. So wie es aussieht, scheint der Pandamann wieder anzugreifen:

Völlig überraschend hat er über Facebook seine neue Single veröffentlicht. 'Baum' heißt der Track und er beinhaltet eine kleine aber nicht unwichtige Änderung: Cro tritt im dazugehörigen Musikvideo auffällig oft ohne Maske auf. Natürlich sieht man sein Gesicht nicht, aber gerade Mund und Kinn haben wir noch nie so oft unmaskiert gesehen.

Wie so vieles, das in letzter Zeit aus dem Hause Chimperator stammt, ist auch 'Baum' wie ein Trip. Der Song erzählt von Cros Leben. Plötzlich wird das Video unterbrochen und beginnt augenscheinlich wieder von vorne. Der Künstler steigt erneut in sein Auto und fährt los. Diese Szene wird immer schneller wiederholt. Letzten Endes überfährt der unmaskierte Cro sein Alter Ego mit Pandamaske. Ein Hinweis, dass die Zeit der Maske endgültig vorbei ist? Vermutlich wissen wir bald mehr, denn der Clip lässt stark eine kommenden Promophase für ein neues Album vermuten. Nach drei Jahren Pause wird es auch langsam Zeit, dass der King of Raop zurück kommt.