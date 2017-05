Allgemein | STAR NEWS

Courteney Cox: Überraschungshochzeit!

Courteney Cox (52) soll endlich (wieder) unter die Haube kommen.

Seit 2014 sind die Schauspielerin ('Friends') und der Musiker Johnny McDaid (40) nun schon verlobt - auch wenn es 2015 eine kurze Trennung gab. Der Gitarrist von Snow Patrol will nun endlich Nägel mit Köpfen machen und seine Angebetete vor den Traualtar führen. "Johnny möchte heiraten und er hat das Gefühl, dass er und Court lange genug gewartet haben", verriet ein Vertrauter dem 'Heat Magazine'.

"Johnny möchte die Dinge etwas anders angehen und die Hochzeit ganz alleine vorbereiten. Er will das Essen organisieren, die Musik ? sogar die Blumen!"

Und auch die Eheringe seien schon in Planung: Johnny kontaktierte dafür Courteneys Freundin Jennifer Meyer, Schmuckdesignerin und Nochehefrau von Tobey Maguire (41, 'Spiderman'). "Er liebt die Ringe, die Jen für Justin Theroux und Jennifer Aniston designt hatte und er fragte sie, ob sie auch ihre machen könne", so der Insider weiter. "Jen hat daraufhin verschlungene Stücke aus 18 Karat Gold angefertigt, sie sehen aus wie Schlangen - Johnny sah ein Foto von ihnen in einem alten irischen Folklorebuch über einen Ehemann, der über den Ozean für seine Braut schritt. Nach all den Verzögerungen wollte Johnny Court zeigen, wie ernst er es meint, indem er ihr die Eheringe überreicht und ihr von der Hochzeit erzählt, die er für kommenden Monat plant." Schreiten Courtney Cox und Johnny McDaid dann also wirklich im Juni vor den Traualtar?