Allgemein | STAR NEWS

Cornelia Funke: Jetzt werde ich Amerikanerin!

Cornelia Funke (57) hat aus dem Wahlsieg von Donald Trump (70) ihre Lehre gezogen.

Die Schriftstellerin ('Herr der Diebe') hat genug - aber nicht von Deutschland, sondern von Trump. "Obwohl ich schon seit über zehn Jahren glücklich in Kalifornien lebe, war ich bisher schlichtweg zu faul, die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Aus diesem Grund konnte ich nicht gegen Trump wählen", beklagte sie in der Gesprächsreihe 'Brigitte Live'. "Ich werde jetzt die amerikanische Staatsbürgerschaft annehmen - jetzt erst recht, denn jede Stimme, die man nicht abgibt, ist eine rechte."

Cornelia Funke war am 8. November in Deutschland zu Gast und konnte nichts machen, außer fassungslos zusehen, was in den USA vor sich ging. "Das war eine Sehnsuchtserschöpfung, weil ich in diesen Stunden gern bei meinen amerikanischen Freunden sein wollte."

Es war ein schwarzer Tag für die Autorin, die von dem neuen US-Präsidenten nicht viel hält. "Trump ist für mich genau das, was man in Berlusconi findet, was man in Le Pen findet, was man in jeder Art von Rechtsradikalismus findet, den wir ja in Deutschland nun sehr populär haben", prangerte sie im Interview mit 'deutschlandradiokultur.de' an. "Trump ist für mich ... eine unglaubliche Polarisierung, Polemisierung, das Arbeiten mit Angst."

Wo Cornelia Funke bei der nächsten Wahl sicherlich kein Kreuz machen wird, kann man sich denken - ob als Deutsche oder Amerikanerin.