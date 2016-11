Allgemein | STAR NEWS

Colin Farrell: Ein Traum wurde wahr

Colin Farrell (40) wollte immer ein Teil der Harry-Potter-Welt sein.

Der Schauspieler ('The Lobster') spielt in dem bald erscheinenden Film "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind' den Zauberer Percival Graces. Dass er für die Fantasyproduktion unterschrieben hat, war eine leichte Entscheidung für den Iren - da er schon lange in die zauberhafte Geschichte von Harry Potter und seinen Freunden involviert werden wollte.

"Ich hatte schon immer ein bisschen den Wunsch, Teil dieser oder einer Welt zu sein, die so wunderschön gezeichnet ist und die dich entfliehen lässt - die aber gleichzeitig menschlichen Emotionen und den Beziehungen zwischen Charakteren respektiert, wie die Harry-Potter-Filme es tun", erklärte Colin Farrell im Interview mit dem 'SciFiNow' Magazin.

Nicht mehr als ein Telefonanruf von Regisseur David Yates (52) genügte, und der Star war mit an Bord. "Ich und David haben uns unterhalten und er ist einfach so clever und so enthusiastisch und so liebenswert und einnehmend", schwärmte Colin von dem Filmemacher. "Da war es klar. Ich habe das Drehbuch gelesen und mich gefreut, ein Teil davon zu sein."

Auch über Erfinderin J.K. Rowling weiß er natürlich nur Positives zu berichten. "Ihr Universum ist so durchdacht", so Colin. "Wenn sie am Set ist, ist sie die Quelle - solltest du je ein Problem haben, gehst du zu ihr und fragst sie einfach."

Wer sehen möchte, wie Colin Farrell ihre Ideen umgesetzt hat, der kann das ab dem 17. November im Kino tun.