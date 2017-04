Allgemein | STAR NEWS

Claudia Effenberg: Stolz auf ihre Tochter Lucia

Claudia Effenberg (51) freut sich über den Modeljob ihrer Tochter.

Die Frau von Ex-Fußballer Stefan Effenberg (48) ist super stolz auf Lucia (18), die aus der Ehe mit Thomas Strunz (48) stammt. Die tritt jetzt nämlich in die Fußstapfen ihrer Mama und startet als Model durch: Für die erste Schuhkollektion von Immobilienmakler Marcel Remus durfte sie in Mallorca als Werbegesicht vor der Kamera stehen.

"Ich bin wahnsinnig stolz auf Lucia. Sie hat schon öfter gemodelt, aber das ist ihr erster richtiger Modeljob, der erste im Ausland und über mehrere Tage", war Claudia im 'OK!'-Magazin ganz aus dem Häuschen. "Wir kennen Marcel schon lange und ich finde es großartig, dass er sie jetzt zu seiner Muse gemacht hat."

Auch der Neudesigner kam aus dem Schwärmen über das Nachwuchsmodel gar nicht mehr heraus: "Lucia ist jung, cool, superhübsch, sportlich, bodenständig und ich kenne sie und ihre Mutter seit vielen Jahren."

Mama Claudia findet die entstandenen Fotos übrigens "weltklasse", wie sie in der 'Bild'-Zeitung schwärmte. "Das erinnert mich an meine eigene Zeit als Model, in der ich so viele Erfahrungen sammeln konnte, sich so viele Möglichkeiten ergeben haben", freute sie sich. "Und das viele Reisen hat meinen Horizont ungemein erweitert und mir die Chance gegeben die Welt zu sehen. Das Gleiche, und noch viel mehr, wünsche ich mir auch für meine Tochter", so Claudia Effenberg.