Allgemein | STAR NEWS

Ciara: Endlich wieder schwanger?

Ciara (30) befeuert die Gerüchte, dass sie bald zum zweiten Mal Mama wird.

Die Musikerin ('I Bet') trat in einem für sie sehr untypischen Outfit auf und ließ so etliche Spekulationen zu. Normalerweise trägt sie körperbetonte Kleidung, die ihre Kurven zur Geltung bringen. Am vergangenen Dienstag [18. Oktober] trat sie jedoch in ungewohnt weiten und lässigen Klamotten auf. In New York feierte die Sängerin ihre neue Rolle als Botschafterin der Marke 'Revlon'. Ihr Outfit verdeckte nahezu vollständig ihre Taille, sodass niemand erkennen konnte, ob sich da eventuell ein kleiner Babybauch versteckt.

Weder sie noch ihr Mann, der Footballspieler Russell Wilson (27), haben sich bisher zu den Gerüchten geäußert, allerdings verriet ein Insider 'E! News': "Ciara ist schwanger und sie ist extrem stolz darauf, erneut Mutter zu werden. Russell würde gerne zwei bis drei Kinder haben. Beide wünschen sich eine große Familie."

Vor drei Jahren nutzte die Sängerin eine ähnliche Fashiontaktik, als sie mit ihrem ersten Sohn Future Zahir schwanger war. Damals sagte sie zu ihrem Stilwandel: "Ich möchte, dass baggy das neue sexy ist. Ich möchte mich einfach wohlfühlen. Wenn ich keine Heels mehr tragen kann, trage ich eben keine Heels mehr. Dann kommen meine Jordans zum Einsatz."

Wann sich Ciara zu den Gerüchten offiziell äußert, bleibt erst einmal abzuwarten. Wünschenswert wäre es für sie allemal.