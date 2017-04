Allgemein | STAR NEWS

Ciara: Das Baby ist da!

Ciara (31) hat ein kleines Mädchen zur Welt gebracht.

Die R'n'B-Künstlerin ('Like a Boy') und ihr Mann, der American Football-Spieler Russell Wilson (28), sind am Freitag [28. April] Eltern geworden - das erste gemeinsame Kind für das Paar, das zweite für Ciara. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin ein Foto, auf dem sie mit dem Baby im Arm am Strand sitzt. Dazu schrieb die stolze Mama: "Liebe Sienna Princess Wilson, egal wie groß die Wellen - wir werden in jedem Sturm dein Ruhepol sein. Wir lieben dich." Weiter verriet Ciara, dass die kleine Sienna um sieben Uhr abends das Licht der Welt erblickte und rund 3.500 Gramm wog.

Mit ihrem Exmann, dem Rapper Future (33), zieht die Musikerin bereits einen Sohn namens Future Zahir Wilburn groß, der im Mai drei Jahre alt wird. Die Eltern des Jungen trennten sich 2014 und im vergangenen Jahr gab Ciara dann dem Profi-Sportler Russell das Jawort. Dass sie Nachwuchs erwarten, kündigten sie an ihrem 31. Geburtstag im Oktober 2016 an: "An diesem besonderen Geburtstag habe ich viel Liebe von meinen Freunden und meiner Familie bekommen", erklärte sie damals zu einem Schnappschuss, auf dem ihr Liebster über ihren Bauch streichelt. "Und ich freue mich, endlich eines der größten Geschenke, die Gott einem machen kann, mit euch zu teilen."

Intim wurden die frischgebackenen Eltern übrigens erst nach der Hochzeit. In Interviews hatte die Sängerin zuvor nämlich enthüllt, dass sie damit bis zu ihrer ersten Nacht als Eheleute warten möchten. "Ich glaube wirklich, dass man ein starkes Fundament für eine Beziehung schafft, wenn man sich erst auf die Freundschaft konzentriert", begründetet Ciara die Entscheidung.