Christian Ulmen: “Ich war ein Dandy”

Christian Ulmen (41) war früher ein echter Mädchenschwarm.

Im 'Tatort' besticht der Schauspieler eher mit Humor als mit stylishen Klamotten, doch in seiner Grundschulzeit war das anders. "Ich war ein Dandy, so Fred-Astaire-mäßig", erzählte er der 'Gala'. Das änderte sich dann aber schlagartig, als er die Milchzähne verlor und "die neuen über die alten Zähne rüberwuchsen. Ich hatte eine doppelte Zahnreihe mit Lücken, das sah furchtbar aus. Außerdem habe ich eine Brille getragen und schulterlange Haare. Das war die Zeit, in der das Fred-Astaire-Image kippte."

Doch irgendwie hat Christian Ulmen es dann doch geschafft, die Frauenwelt von sich zu überzeugen. Mit Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes ist er seit 2011 verheiratet. Die Ehe sei für ihn sowieso "ein beruhigender Gedanke", wie er dem 'Emotions'-Magazin verriet. So beruhigend, dass der Spaßvogel nicht nur mit Collien in den Bund der Ehe eintrat. Mit 30 hatte sich Christian Ulmen das erste Mal vor einen Traualtar gewagt, das Paar trennte sich aber 2010.

Warum er dann doch noch einmal geheiratet hat? "Ich fand es so furchtbar, wieder Single und auf dem sogenannten Markt zu sein." Bleibt dann nur zu hoffen, dass Christian Ulmen weiß, was er an Collien Ulmen-Fernandes hat und nicht noch einmal eine Frau suchen muss.