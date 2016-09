Allgemein | STAR NEWS

Chris Pratt: Pause von Hollywood

Chris Pratt (37) hat sich den Rest des Jahres freigenommen, um mehr Zeit für seine Familie verbringen zu können.

Der Schauspieler ('Guardians of the Galaxy') zieht mit seiner Frau Anna Faris (39, '22 Jump Street') den vierjährigen Jack groß, bemerkte allerdings, dass er seine Lieben in den vergangenen Monaten ziemlich vernachlässigt hat. Die Fortsetzung zu 'Guardians of the Galaxy', der Scifi-Film 'Passengers' und das Remake des Western-Klassikers 'Die glorreichen Sieben' drehte Chris hintereinander weg und hatte so kaum Zeit für Anna und Jack.

Für den Sommer kam Chris dann nach Hause und zur Freude seiner Familie wird er dort bis zum Ende des Jahres auch bleiben. "Ich war 14 Monate unterwegs, ich habe drei Filme hintereinander gemacht, ich habe mir also sechs Monate Urlaub genommen", verriet er dem Magazin 'Parade'.

Die freie Zeit nutzt Chris vor allem für den Sohnemann, die beiden verbringen ihre Zeit am liebsten am Strand der San Juan Islands, wo die Familie ein Haus besitzt.

Allzu lange darf die Pause des Hollywoodstars allerdings nicht dauern - die nächsten Projekte stehen nämlich bereits an: In 'Avengers: Infinity War' spielt Chris Pratt seinen 'Guardians of the Galaxy'-Charakter Peter Quill aka Star-Lord, zudem ist er auch beim nächsten 'Jurassic World'-Abenteuer wieder mit von der Partie.