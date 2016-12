Allgemein | STAR NEWS

Chris Pratt: Neuer Verlobungsring für die Liebste

Chris Pratt (37) machte Anna Faris schon jetzt ein Weihnachtsgeschenk und überreichte ihr einen großen Diamantring.

Der Schauspieler ('Jurassic World') war wohl der Ansicht, dass der Verlobungsring, den er ihr vor Jahren schenkte, nicht groß genug sei. Seine Liebste war entzückt vom neuen Klunker:

"Er schenkte mir vor zwei Tagen diesen Ring", schwärmte die Blondine am Mittwoch [14. Dezember] bei der Premiere von 'Passengers' in Los Angeles gegenüber 'E! News'. "Ich kann es gar nicht fassen. Er ist so unglaublich romantisch und ich habe so ein großes Glück mit ihm."

Ihr Gatte fand den Diamantenklunker nur gerecht: "Sie schenkte mir einen Traktor, wir sind quitt", witzelte Chris.

Das Paar freut sich schon sehr auf Weihnachten und ihr Sohn Jack (4) wird jetzt wohl endlich den heiß ersehnten ferngesteuerten Hubschrauber bekommen.

"Ich habe ihm ihn eigentlich schon vor zwei Jahren geschenkt, aber Anna meinte, dass er mit zwei zu klein dafür ist. Er könnte damit jemanden umbringen", grinste Chris Pratt, der es sehr gerne hätte, wenn sich der Kleine für 'Guardians of the Galaxy' und vor allem Papas Rolle als Star-Lord interessieren würde. Aber da beißt er auf Granit:

"Ich fragte ihn, als was er denn zu Halloween gehen würde. Und er meinte 'Captain America oder Iron Man'. Ich fragte ihn, warum denn nicht als Star-Lord? Da sagte er nur 'Nee, vielleicht Spider-Man'", seufzte Chris Pratt.