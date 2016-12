Allgemein | STAR NEWS

Chris Pratt: Jennifer Lawrence kann nicht singen

Chris Pratt (37) sieht die Talente einer seiner Kolleginnen in anderen Bereichen.

Der Schauspieler ('Guardians of the Galaxy') steht gemeinsam mit Jennifer Lawrence (26, 'Silver Linings') in dem Science-Fiction-Streifen 'Passengers' vor der Kamera, was nun auch promotet werden muss - Scherze gehören dabei dazu, was Chris nur allzu gern auszunutzen scheint. "Sie [Jennifer] ist wahrlich eine der tollsten Schauspielerinnen, mit der ich die Freude hatte, zusammenzuarbeiten. Sie spielt wie Adele singt", verriet er dem britischen 'GQ'-Magazin. "Du sitzt da und denkst, verdammt ... einige Leute ... Sie ist eine schreckliche Sängerin! Aber eine wundervolle Schauspielerin. Sie kann es einfach. Sie schlägt Emotionen in dich hinein, wie andere ihre Münder öffnen und singen."

Jennifer kann aber kontern - die Retourkutsche kam prompt. "Ich bin drei Mal eingeschlafen, als ich versuchte, Guardians of the Galaxy zu schauen. Er dachte, ich hasse den Film, aber das tue ich nicht - ich habe ihn nicht gesehen!", lachte sie zu Reportern in Paris.

Der erste Teil der Marvel-Reihe mit Chris kam 2014 in die Kinos, mit 'Guardians of the Galaxy Vol. 2' folgt im April 2017 der zweite Teil. Alle alten Mitglieder des Casts werden in diesem Film auf die Leinwand zurückkommen: Chris, Zoe Saldana und Karen Gillian und viele andere mehr. Und Jennifer Lawrence hat dann endlich wieder eine neue Einschlafhilfe parat.

Weitere Artikel