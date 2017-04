Allgemein | STAR NEWS

Chris Pine: Auf Tuchfühlung mit Sofia Boutella

Chris Pine (36) soll mit Sofia Boutella (35) angebandelt haben.

Kennengelernt haben sich die zwei Hollywoodstars am Set der neuen 'Star Trek'-Saga von J.J. Abrams, für die sie als Captain Kirk beziehungsweise taffe Einzelkämpfern Jaylah vor die Kamera traten. Beim Coachella Music Festival in Kalifornien zeigten sich die zwei nun gemeinsam, dabei sah es so aus, als wären sie mehr als nur Freunde.

"Sie wirkten super süß", enthüllte ein Augenzeuge gegenüber 'E!News'. "Chris trat immer wieder zurück, um sie ins Rampenlicht zu lassen und ließ auch keine Fotos von sich machen, sondern sah immer nur zu, wie sie posierte. Sie waren die gesamte Zeit zusammen und beim Herumlaufen hatte er ständig seine Hand um ihre Taille gelegt." Wenn da mal nicht Liebe in der Luft liegt...

Befreundet sind die zwei angeblichen Turteltauben schon länger. Im September 2016 schwärmte Sofia auf Instagram von ihrem Co-Star - der hatte sie nämlich zu einer Filmpremiere mitgenommen. "Bin mit diesem besonderen Menschen bei der Londoner Premiere von 'Hell or High Water'!", schrieb sie. "Bin so stolz auf ihn! Toller Film, toller Besetzung, fantastische Darstellungen! Verpasst das bloß nicht!"

Chris verriet derweil vor einer Weile im Interview mit der US-Talkshowmoderatorin Ellen DeGeneres, dass er ganz normale Ansprüche an seine Traumfrau stellt. "Ich glaube, ich suche nach dem, was auch ein normaler Mann sucht: Intelligenz, Schönheit und Humor. Man muss in der Lage sein, ein Gespräch zu führen. Wenn die erste Anziehung und die Lust nachlässt, braucht man Dinge, die einen verbinden - und das ist Intelligenz und Humor." Ob Chris Pine diese Eigenschaften in Sofia Boutella gefunden hat?