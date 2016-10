Allgemein | STAR NEWS

Chloë Grace Moretz: Einflussreicher Teenie

Chloë Grace Moretz (19) ist einer von 30 Teenagern, die mit ihren Taten Wirkung zeigen.

Die Schauspielerin ('Kick-Ass') hat vor allem in diesem Jahr für eine Menge Schlagzeilen gesorgt. Zum einen war ihre mittlerweile beendete Beziehung zu Brooklyn Beckham (17) Gesprächsthema, zum anderen lieferte sie sich einen kleinen Social-Media-Krieg mit Kim Kardashian (35), als diese ein Nackt-Selfie postete. So viel mediale Aufmerksamkeit hat der Jury des 'Time'-Magazins offenbar gereicht, um sie zu den 30 einflussreichsten Teens des Jahres 2016 zu wählen.

Wie sie selbst vor Kurzem zugab, musste sie auf harte Weise lernen, dass Schweigen oftmals wirklich Gold ist. "Es hat nicht immer die größte Wirkung, wenn man die rechthaberischste und lauteste Person in einem Raum ist", erklärte sie gegenüber 'The Hollywood Reporter'.

Mit ihrer Aufnahme in die Liste ist sie dieses Jahr in guter Gesellschaft: Auch die Präsidententöchter Sasha (15) und Malia Obama (18), sowie die Schauspielerin Maisie Williams (19, 'Game Of Thrones), die Sängerin Zara Larsson (18, 'Lush Life') und das Reality-TV-Sternchen Kylie Jenner (19, 'Keeping Up With The Kardashians') zählen zu den einflussreichsten Teenies des Jahres. Letzere wurde wegen ihrer Art, "mit Looks außerhalb der Norm zu experimentieren", aufgenommen. Auch Jaden Smith (18, Karate Kid') gehört dank seiner "Rebellion gegen die Mainstream-Kultur" dazu. Er machte vor allem auch durch seinen geschlechtsneutralen Stil von sich reden: Immer wieder zeigt er sich in Kleidern und Röcken. Die stehen ihm mindestens genauso gut wie Chloë Moretz!

Weitere Artikel