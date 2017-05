Allgemein | STAR NEWS

Cheryl: Sie will eine dritte Ehe wagen

Cheryl (33) bekommt vom Heiraten nicht genug.

Die Sängerin ('Fight For This Love') und Liam Payne (23) wurden im März zum ersten Mal Eltern des kleinen Bears. Nun soll es Cheryl kaum abwarten können, den Vater ihres Kindes auch zu heiraten - dabei sind bereits zwei ihrer Ehen gescheitert. Die Scheidung von ihrem letzten Ehemann Jean-Bernard Fernandez-Versini ist gerade mal erst seit vergangenem Oktober durch. Liam scheint tatsächlich weniger an eine Hochzeit zu glauben, da er diese Verbindung "eher als religiöses Ding" betrachte. Dennoch will Cheryl unbedingt mit ihm vor den Altar treten: "Sie unterstützt zwar Liams Vorstellungen, glaubt aber trotzdem weiterhin an die Ehe", erklärte ein Insider der britischen 'Closer'. "Cheryl wird ihren Traum auch nicht aufgeben - sie möchte den gleichen Nachnamen wie ihr Sohn und Liam haben und dazu die Familie, von der sie immer geträumt hat. Sie will Liam definitiv heiraten und hofft auf diese Sicherheit, die von einem Ehemann und einer liebevollen Ehe ausgeht."

Aktuell haben die beiden aber sowieso nicht viel Zeit für eine Hochzeit, startet Liam Payne doch gerade erst so richtig mit seiner Solokarriere durch. "Zur Zeit befinden sich Cheryl und Liam in verschiedenen Phasen ihres Lebens", betonte auch der Vertraute. "Liam promotet sein Soloalbum, Cheryl hütet zuhause das Kind." Trotzdem wollen die beiden mehr Zeit gemeinsam verbringen: "Sie versuchen, ihre Terminpläne besser zu organisieren, damit sie öfter als Familie zusammen sind." Und dann findet Liam vielleicht doch noch Geschmack an der Ehe ...