Allgemein | STAR NEWS

Cheryl: Ein Selfie pro Tag zum Einschlafen

Cheryl (33) nutzt die moderne Technologie voll aus.

Erst vor wenigen Wochen wurden die Sängerin ('Fight For This Love') und One-Direction-Star Liam Payne (23, 'Story Of My Life') gemeinsam Eltern eines Sohnes. Doch schnell rief wieder die Pflicht - zumindest für Liam. Weil der aktuell gerade fleißig an seiner Solokarriere bastelt, weilt er in Los Angeles, während Cheryl zuhause in Großbritannien den kleinen Bear hütet. Doch zum Glück leben wir im digitalen Zeitalter: "Sie FaceTimen mindestens dreimal am Tag, sie sprechen die ganze Zeit am Telefon, über WhatsApp oder via E-Mail. Und vor dem Zubettgehen senden sie sich immer ein süßes Selfie", verriet ein enger Vertrauter dem britischen 'Heat Magazine'.

Doch als Liam vor Kurzem vor einem Nachtclub in L.A. gesichtet wurde, führte das zu Spekulationen, dass die Fernbeziehung der beiden doch zerbrechlicher als angenommen scheint. Allerdings störe Cheryl das laut dem Insider überhaupt nicht, wenn ihr Liebster nachts um die Häuser ziehe. "Sie weiß, dass es wichtig für ihn ist, mit den richtigen Leuten gesehen zu werden und wichtige Kontakte zu knüpfen", so der Nahestehende. "Cheryl weiß, dass Liams Solokarriere alles für ihn bedeutete. Sie ist selbst in der Branche und versteht, dass er reisen und arbeiten muss. Sie glaubt, dass er so erfolgreich sein wird."