Cher: 71 Jahre alt und kein bisschen müde

Cher (71) kennt kein Alter.

Das Wochenende war für die Sängerin ('I Got You Babe') auf mehrere Arten besonders: Sie feierte nicht nur ihren 71. Geburtstag am Samstag [20. Mai], sondern lieferte einen Tag später bei den Billboard Music Awards in Las Vegas auch ihren ersten Auftritt bei einer Preisverleihung seit 15 Jahren ab. Doch das war noch nicht alles:

Nachdem Cher ihren Hit 'Believe' zum Besten gegeben hatte, holte sie sich den Billboard Icon Award für ihr Lebenswerk ab. Überreicht wurde ihr der von ihrer Kollegin Gwen Stefani (47, 'Rich Girl'), die Cher als "die Definition einer Ikone" anmoderierte.

Die darauf folgende Dankesrede des Stars fiel für ihn üblich aus: witzig, aber bescheiden. "Ich habe getan was ich wollte, seit ich vier Jahre alt war - und das mache ich nun schon seit 53 Jahren. Da gibt es nichts zu applaudieren", witzelte sie, bevor sie nachlegte: "Gestern wurde ich 71 Jahre alt. Und ich kann fünf Minuten lang planken, okay? Nur mal so!"

Cher, die eigentlich Cherilyn Sarkisan heißt, sei von ihrer Mutter inspiriert worden, die zu sagen pflegte: "Du wirst nicht die Schlaueste sein, du wirst nicht die Schönste sein, du wirst nicht die Talentierteste sein, aber du wirst jemand Besonderes sein."

Ihre langanhaltende Karriere sei aber nicht nur durch ihr Talent zustande gekommen: "Ich denke, Glück hat genauso viel mit meinem Erfolg zu tun", gab Cher zu. "Ich glaube, es war zum größten Teil Glück."