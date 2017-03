Allgemein | STAR NEWS

Charlize Theron: Mit Sofia Boutella habe ich gern geknutscht

Charlize Theron (41) hatte Spaß als Verführerin.

Am vergangenen Freitag [10. März] wurde der erste Trailer für den neuen Streifen der Schauspielerin ('Mad Max: Fury Road') veröffentlicht. In 'Atomic Blonde' spielt die Südafrikanerin eine Spionin auf geheimer Mission. Doch nicht nur die Actionszenen in dem ersten Ausschnitt des Films ließen den Fans die Münder offen stehen - vor allem die heißen Sexszenen zwischen ihr und Co-Star Sofia Boutella (34, 'Star Trek Beyond') sorgten für Furore.

Das Bettgerangel in Unterwäsche kostete Charlize Theron offenbar nicht allzu viel Überwindung. "Sofia zu verführen war sehr einfach, sie ist atemberaubend!" verriet die blonde Schönheit gegenüber Kanadas 'Entertainment Tonight'. "Sie war einfach toll. Und die Einzige für die Rolle. Als sie mit mir und Regisseur Dave Leitch abhing, war da einfach so etwas bestechend Unschuldiges, aber gleichzeitig auch so Starkes an ihr. Sie war perfekt für den Film. Ich kann mir keine andere vorstellen. Sie ist eine Tänzerin, ich bin eine Tänzerin. Und für Tänzer ist es kein Problem, nackt zu sein. Wir wollten es einfach authentisch und cool haben."

Charlize Theron könne es kaum abwarten, bis ihre Fans sie in einer weiteren, starken, weiblichen Rolle sehen können. "Ich denke, dass große Stärke in Frauen wohnt, die verletzlich sein können und ihre Schwächen erkennen und daraus ihre Stärken ziehen", erläuterte sie. "Meiner Meinung nach musst du unglaublich verletzlich und schwach sein, um Stärke finden zu können, um etwas zu überleben."

In Deutschland startet 'Atomic Blonde' mit Charlize Theron und Sofia Boutella übrigens am 17. August.