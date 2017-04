Allgemein | STAR NEWS

Charlize Theron: Freude über den Erfolg von ‘Fast & Furious 8′

Charlize Theron (41) kann es nicht fassen, wie viele Zuschauer sich ihren neuesten Film angeschaut haben.

Für die Schauspielerin sind Erfolge ja eigentlich nicht fremd, schließlich spielte sie schon in Blockbustern wie 'Mad Max: Fury Road' und 'Prometheus ? Dunkle Zeichen' mit. Ihr neuester Film stellt das alles aber in den Schatten: 'Fast & Furious 8', in dem Charlize Terroristin Cipher verkörpert, brach unlängst nämlich alle Rekorde und konnte das beste weltweite Startwochenende aller Zeiten verbuchen - stolze 532,5 Millionen Dollar spielte der achte Teil der Action-Filmreihe in den ersten Tagen ein. Das kann Charlize noch gar nicht so richtig fassen.

"Ich bin so dankbar, ein klitzekleiner Teil davon zu sein", freute sich die Hollywood-Schönheit gegenüber 'E! News'. "Ich danke allen von Universal und der 'The Fast and the Furious'-Familie."

Momentan steht noch nicht fest, ob es im nächsten Teil der Reihe ein Wiedersehen mit Charlizes Schurkin geben wird, sie selbst könnte sich das aber durchaus vorstellen. "Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht", kommentierte sie eine mögliche Rückkehr und scherzte: "Wenn sie mich nicht fragen, sage ich ihnen, dass ihr gesagt habt, dass ich darf."

Die Fans der Filmreihe würde es sicherlich freuen, wenn Charlize Theron erneut in die Rolle von Hackerin Cipher schlüpft.