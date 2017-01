Allgemein | STAR NEWS

Charlie Sheen: Jetzt will er selbst Präsident werden

Charlie Sheen (51) hat offenbar große Pläne.

Um seine Enttäuschung anlässlich der Wahl des US-Präsidenten machte der Schauspieler ('Two and a Half Men') ja bisher keinen Hehl. Nun überraschte er seine Twitter-Follower mit einem ganz eigenen Neujahrsvorsatz. Offenbar möchte er seinen Worten nämlich Taten folgen lassen, dabei setzt er auf die Unterstützung einer der Rivalen von Donald Trump (70) während des Wahlkampfes.

"Komm schon, Ted Cruz, in 4 Jahren können wir diesen Typen absetzen!", schrieb Charlie auf der Plattform, wo er gleich schon ein passendes Wahlplakat kreiert hatte. "Du bringst das Großartige, ich sorge fürs Gewinnen!" Dazu fügte er gleich noch den passenden Hashtag #SheenCruz2020.

Den Tweet machte der TV-Star kurz vor Neujahr und heftete ihn gleich ganz oben an sein Profil, damit es das Erste ist, was man sieht, sollte man auf seinen Account klicken. Seinen Fans scheint es zu gefallen: Der Post hat immerhin knapp 6000 Likes und über 2000 Retweets.

Erst wenige Tage zuvor hatte Charlie aber mit einem ganz anderen Tweet über Donald Trump für Aufruhr und Empörung gesorgt. "Lieber Gott, als nächstes bitte Trump", twitterte er in Anspielung auf die vielen berühmten Todesfälle, die um Weihnachten nochmal auf die Welt einprasselten und wiederholte diese Stoßgebet gleich fünfmal. "Die Reaktion auf den Tweet zeigt symptomatisch die Furchtsamkeit, die sich jetzt auf jeden Ausspruch der Freude oder Hoffnung legt, den wir wagen, in der Öffentlichkeit auszusprechen", äußerte er sich später über die Kritik an seinem Post. "Oh, und ganz nebenbei - ich habe mit Gott gesprochen und nicht mit euch."

Vielleicht hilft der Charlie Sheen ja auch bei der Verwirklichung seiner Zukunftspläne?