Chad Michael Murray: Töchterchen ist auf der Welt

Chad Michael Murray (35) schwebt im siebten Baby-Himmel.

Der Schauspieler, der hierzulande vor allem durch seine Rollen in 'Gilmore Girls' und 'One Tree Hill' bekannt ist, und seine Frau Sarah Roemer haben bereits einen kleinen Sohn, der 2015 zur Welt kam und dessen Name das Paar immer noch geheim hält.

Deswegen verwundert es nicht, dass Chad zwar die Ankunft seiner Tochter in den sozialen Netzwerken bekannt gab, aber Details zur Geburt für sich behielt. Lieber teilte er sein unfassbares Glück.

Zu einem Bild, auf dem sein Töchterchen seinen Finger in der kleinen Hand hält, schrieb der Star: "Mach dir keine Sorgen, kleines Mädchen, du kannst dich solange du willst festhalten - ich gehöre nur dir und lasse dich niemals los. Jetzt habe ich zwei unglaubliche Frauen in meinem Leben. Mein Sohn und ich sind echte Glückspilze!"

Schon seit Monaten freut sich Chad Michael Murray darauf, Vater einer Tochter zu werden. Trotzdem ist er auch nervös. Im Interview auf 'people.com' erklärte er: "Es ist unglaublich! Ich zitterte förmlich. Ich habe schon ein Kind - unglaublich! Mein Sohn und ich verstehen uns - er liebt es, nachts auf Papa einzuhauen. Jetzt kommt ein Mädchen und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet."

Da geht es Chad Michael Murray sicherlich genauso wie den meisten Vätern - aber jetzt, da seine Tochter auf der Welt ist, wird er ja sehen, was auf ihn zukommt.