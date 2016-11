Allgemein | STAR NEWS

Cathy Hummels: Irgendwann kommt die kleine Hummel

Cathy Hummels (28) wählte ihr Robe mit Bedacht aus.

Die Ehefrau von Fußballer Mats Hummels (27) erschien am Mittwochabend [16. November] bei der Verleihung der Bunte New Faces Awards Style in einem langen Wallekleid von See By Chloé - dabei scheut sich Cathy eigentlich nicht davor, ihren Traumkörper in möglichst enge Teile zu hüllen. Hatte sie also etwa ein Babybäuchlein zu verstecken? Warum sie sich für diese Robe entschied, erklärte sie gegenüber den 'Bunte'-Reportern allerdings so:

"Heute habe ich mich für das Kleid entschieden, weil der Bunte New Faces Award ja etwas später ist. Ich wollte noch schön davor zu Abend essen gehen, da mag ich es danach nicht mehr ganz so eng und figurbetont."

Trug Cathy Hummels also wirklich nur ein Food-Baby unterm Herzen? "Ich hatte vor einer Woche doch ein so knallenges Kleid [bei den GQ Awards] an, enger geht's nicht, ich habe mich fast wie eingenäht gefühlt. So schnell kann ein Bauch gar nicht wachsen." Dennoch stehe der Kinderwunsch bei dem verheirateten Paar ganz oben: "Klar natürlich, da muss doch irgendwann die Hummel kommen", so Cathy.

Das findet auch ihr Mats. Dass die beiden von Dortmund nach München zurückgekehrt sind, habe auch mit der Familienplanung zu tun gehabt: "Ich wollte einfach nicht, dass ich, wenn ich 35 bin und Kinder zu versorgen habe, und dann vielleicht auch nicht mehr die Zeit und das Bedürfnis habe - dass ich dann sage: Da hat mir was gefehlt im Leben", erklärte Mats Hummels im Interview mit der 'Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung' über seinen Umzug.