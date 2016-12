Allgemein | STAR NEWS

Catherine Zeta-Jones: Happy Birthday, Kirk!

Catherine Zeta-Jones (47) beglückwünschte ihren Schwiegervater Kirk Douglas (100) mit einem Instagram-Video.

Der Hollywoodstar ('Vincent van Gogh ? Ein Leben in Leidenschaft') wurde am Freitag [9. Dezember] ein ganzes Jahrhundert alt, kein Wunder also, dass ihn seine Liebsten ordentlich feiern! Auch die Frau seines Sohnes Michael Douglas (72, 'Wall Street') ließ es sich nicht nehmen, dem Urgestein alles Gute zu wünschen - dabei nutzte die schöne Schauspielerin ('Chicago') ihren Social-Media-Account, um dem Hundertjährigen zu gratulieren.

"Happy Birthday, Kirk!", heißt es in Catherines Clip, der zahlreiche Fotos und Videos von dem Geburtstagskind zeigt. "Heute bist du 100 Jahre alt - hab dich lieb, Papa!"

Auch Aufnahmen von ihren Kindern Carys (13) und Dylan (16) sind zu sehen: In einer Szene stellen die zwei Enkel des Leinwand-Veteranen offenbar einen Gladiatorenkampf à la 'Spartacus' da. In dem Film wurde Kirk Douglas 1960 berühmt.

Sohnemann Michael arrangierte hingegen die Geburtstagsfeier and ließ seinen Vater weitestgehend im Dunkeln. "Es werden rund 200 Freunde und Familienmitglieder kommen, aber das ist alles, was ich weiß", sagte Kirk kürzlich dem 'Closer Weekly'-Magazin. "Mein einziger Job ist es, gesund zu bleiben und ausgeruht zu sein, damit ich dabei sein und charmant sein kann."

Außerdem wolle er eine "kleine improvisierte Rede" halten, müsse dafür aber erst noch mit seinem Sprachtherapeuten üben. Bei diesem ist er seit den 90ern in Behandlung, vor 20 Jahren erlitt der betagte Schauspieler nämlich einen Schlaganfall, der auch sein Sprachzentrum in Mitleidenschaft zog. Umso mehr freut er sich darüber, seinen 100. Geburtstag erleben zu dürfen - mit Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones und dem Rest seiner Familie.

