Catherine Zeta-Jones: Clevere Rache an Paparazzi

Catherine Zeta-Jones (47) schickt nicht ohne Grund heiße Grüße aus dem Urlaub.

Die hübsche Schauspielerin ('Die Maske des Zorro') ist im Moment mit ihrem Mann Michael Douglas (72, 'Ant-Man') im Thanksgiving-Urlaub an einem geheimen tropischen Ort. Wie es für Hollywoodstars leider üblich ist, sind die Paparazzi bei einem privaten Ausflug nicht weit, so auch in diesem Fall. Nur leider haben die Fotografen ihre Rechnung ohne die Hollywoodschönheit gemacht.

Da anscheinend Bilder im Bikini von ihr geschossen wurden, postete Catherine kurzerhand selbst Bilder von sich im knappen Outfit auf Instagram. So nimmt sie den Paparazzi die Möglichkeit, die Fotos für viel Geld an die Presse zu verkaufen - denn warum zahlen, wenn es auch gratis geht?

Zu den Bildern im schwarzen Badedress schrieb sie: "Für die Paparazzi, die meinen Ar*** fotografiert haben. Hier sind die Bilder, die mein Mann von meinem Ar*** gemacht hat. Das ist immer eine bessere Option zum Angucken." Die Fotografen dürfte das mit Sicherheit ärgern. Ihre Arbeit wurde so zunichte gemacht.

Man erkennt an den Bildern zwar, dass das Hollywoodpaar an einem tropischen Ort die Zeit genießt, wo genau Catherine Zeta-Jones und ihr Gatte Michael Douglas die Zeit verbringen, bleibt allerdings ihr Geheimnis.

Zumindest die sexy Bikinibilder der Schauspielerin aber freuen die Fans.