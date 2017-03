Allgemein | STAR NEWS

Carrie Fisher und Debbie Reynolds: Gedenkfeier in Los Angeles

Carrie Fisher (?60) und Debbie Reynolds (?84) wurde im Rahmen einer öffentlichen Gedächtnisfeier Tribut gezollt.

Am Samstag [25. März] versammelten sich zu Ehren der 'Star Wars'-Legende und ihrer ebenso berühmten Mama ('Tammy') Familienmitglieder, Freunde und Fans auf dem Forest Lawn Cemetery in Los Angeles und erinnerten sich an die zwei Frauen, die Ende Dezember auf tragische Weise nur kurz nacheinander verstarben. Organisiert wurde das Event, bei dem Clips, Fotos und Musik an die zwei Toten erinnerten, von Debbies Sohn beziehungsweise Carries Bruder Todd Fisher (59).

Im Rahmen der Gedenkfeier blickten die Anwesenden selbstverständlich auf Carrie Fishers bekannteste Filmrolle zurück: Zu Bildern und Videos der Schauspielerin wurde die Prinzessin-Leia-Suite von 'Star Wars'-Musikkomponist John Williams abgespielt, außerdem tauchte an einem Punkt des Memorials ein einsamer R2-D2-Rooter auf der Bühne auf, allein Anschein nach auf der Suche nach seiner Leia.

Eine Foto-Montage für Carrie wurde derweil von James Blunts Hit 'You're Beautiful' begleitet - der britische Sänger war eng mit der Amerikanerin befreundet und hatte sie sogar zur Patentante seines Sohnes gemacht. Wie ihr Bruder Todd enthüllte, entstand der Song sogar in Carries Wohnung: "An ihrem Klavier in ihrem Badezimmer", erinnerte er sich.

Auch Carrie Fishers Ex Dan Aykroyd, mit dem sie während der 70er liiert war, gab Anekdoten von seiner Zeit mit der Hollywood-Ikone preis und erzählte zum Beispiel, wie sie einst fast an einem Rosenkohl erstickte, bevor er sie mithilfe des Heimlich-Manövers rettete.

Weitere Auftritte gab es vom Gay Men's Chorus of Los Angeles, der Cyndi Laupers 'True Colors' zum Besten gab, und einer Tanzgruppe, die zu 'Singin' In The Rain' über das Parkett fegte. Das Lied stammt aus dem gleichnamigen Musicalfilm, durch den 1952 Debbie Reynolds im Alter von nur 19 Jahren berühmt wurde.

Ihre Aufwartung machten derweil auch Carrie Fishers Haustiere: ihre französische Bulldogge Gary, die vor ihrem Tod stets an ihrer Seite war und jetzt von ihrer Tochter Billie Lourd (24, 'Scream Queens') gepflegt wird, und ihr Papagei Archie.

