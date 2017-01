Allgemein | STAR NEWS

Caroline Peters: Aber bitte mit Anspruch

Caroline Peters (45) liebt die Abwechslung.

Die Schauspielerin ist seit 2008 in der Erfolgsserie 'Mord mit Aussicht' zu sehen. Trotz oder gerade wegen dieses Langzeitengagements sucht sie sich ansonsten Rollen in Film und Fernsehen, die möglichst viele verschiedene Facetten von ihr verlangen, wie sie im Gespräch mit 'Quotenmeter' erklärte:

"Ich bin nach wie vor ein großer Fan von Komödien und werde auch sicher wieder in Komödien spielen, aber auch da gibt es Unterschiede. Ein großer Spaß für eine Schauspielerin ist, wenn du die Genres wechseln darfst. Mal spielst du eine Komödie, mal einen Thriller wie beispielsweise 'Im Netz' vor einigen Jahren. Dann kann ich nicht so schnell einrosten. Das finde ich am schrecklichsten: Wenn ich denke, ich weiß wie es geht. Dann läuft sowieso sofort etwas schief."

Hinzu kommt ihr eigener Anspruch, der bei der Rollenwahl ein entscheidender Faktor ist, wie sie hinzufügte: "Mein Anspruch war schon immer hoch. Ich suche immer Rollen in Produktionen, die ich auch selbst anschauen würde. Sie müssen anspruchsvoll gestaltet sein. Die Leute vor und hinter der Kamera sollten darüber nachgedacht haben, über das, was sie da machen wollen. Dabei sollten sie nicht formelhaft einen Film kreieren und sich denken, dass man das dem Publikum schon verkaufen kann. Zudem sollte man ein Interesse und eine Freude an der Gestaltung erkennen können."

Dabei sei sie eigentlich selbst gar kein großer Krimifan - was ihre Fans sicherlich überraschen dürfte. Den 'Tatort' habe sie früher öfter geguckt als heute, verriet sie der 'Bild'-Zeitung: "Damals standen die Fälle noch mehr im Mittelpunkt und nicht so sehr die Ermittler. Heute finde ich 'Sherlock' mit Benedict Cumberbatch fantastisch. Aber eigentlich bin ich nicht der größte Krimifan. Privat bevorzuge ich Humor und Drama."

