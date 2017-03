Allgemein | STAR NEWS

Cara Delevingne: Liebe mit Smith-Spross

Cara Delevingne (24) festigt immer weiter ihren Stand in der Kino-Branche.

Die Darstellerin ('Margos Spuren') durfte schon in echten Blockbustern mitspielen. Für den DC-Kracher 'Suicide Squad' stand sie dann sogar mit Megastar Will Smith (48, 'Bad Boys') zusammen vor den Kameras. Aus dieser Kooperation scheint eine echte Freundschaft geworden zu sein, denn Will hat Cara für sein neues Projekt als Hauptdarstellerin ausgewählt.

In 'Life In A Year' geht es um einen 17-jährigen Jungen, der seiner todkranken Freundin dabei hilft, ihr Traumleben in einem Jahr zu erleben. Da Cara aber kein Junge ist, kann sie den hilfreichen Liebhaber natürlich nicht spielen. Und wer würde sich in einem Film von Will Smith besser als junger Hauptdarsteller eignen als der eigene Sohn? Jaden Smith darf also im Film vom Papa den Jungen spielen, der dem Mädchen ihren Traum erfüllt.

Für Jaden ist es die Rückkehr auf die große Leinwand, nachdem er eine längere Pause eingelegte hatte. 2013 war sein letzter Kinoauftritt in 'After Earth' an der Seite von Will Smith. Von den Kritikern wurde der Scifi-Film damals in der Luft zerrissen. Bleibt zu hoffen, dass es für das neue Projekt mit Cara Delevingne besser läuft.