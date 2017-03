Allgemein | STAR NEWS

Cara Delevingne: Jetzt schreibt sie auch noch

Cara Delevingne (24) versucht sich jetzt als Schriftstellerin.

Model, Schauspielerin und nun auch noch Autorin: Die schöne Britin scheint sich auf keinem Standbein ausruhen zu wollen. Auf Instagram enthüllte Cara am Dienstag [14. März] ihr neuestes Projekt: einen Roman.

Dabei postete sie ein Foto von sich, wie sie lässig gegen einen Spiegel lehnt und dabei ihr halbes Gesicht hinter dem Manuskript ihres Erstlingswerks 'Mirror, Mirror' versteckt.

Im Kommentar beschreibt Cara den Inhalt als eine "kurvenreiche Geschichte über das Erwachsenwerden" über die 16 Jahre alten Freunde Red, Leo, Naima und Rose, die sich durch die Wirrungen der Schule und Beziehungen kämpfen, bis sich eines Tages alles ändert.

"Ein weiterer Kneif-mich-Moment!" freute sich Cara Delevingne später. "Der Prozess, dieses Buch zu erschaffen, war lebensverändernd und etwas, was immer einen großen Platz in meinem Herzen haben wird! Ich kann es nicht erwarten, das mit euch zu teilen. Ihr könnt 'Mirror, Mirror' vorbestellen, indem ihr auf den Link in meiner Bio klickt ?"

Doch damit nicht genug: "Lasst uns einen großen virtuellen Buchclub starten", kündigte der Star weiter an, "weil ich mit euch über diese Zeit im Leben, Selbstfindung, Freundschaft, Schmerz, Triumph sprechen möchte!"

Sprecher des britischen Verlags Orion Publishing bestätigten, dass sie Cara Delevingnes Buch über ihre Verlagsmarke Trapeze Books im Oktober auf den Markt bringen werden.