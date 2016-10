Allgemein | STAR NEWS

Candice Swanepoel: Victoria’s-Secret-Schönheit im Babyglück

Candice Swanepoel (27) wird in den kommenden Monaten wenig Schlaf bekommen.

Noch vor drei Jahren trug sie den 10 Millionen Dollar teuren Royal Fantasy Bra auf der prestigeträchtigen Modenschau von Victoria's Secret, jetzt dreht sich alles um ein ganz anderes Schmuckstück: Candice ist laut 'E! News' zum ersten Mal Mutter geworden.

Die blonde Südafrikanerin und ihr Verlobter Hermann Nicoli (34), der ebenfalls modelt, sind nun Eltern des kleinen Anacã.

Fotograf Jerome Duran, ein enger Freund von Candice Swanepoel, schien die glücklichen Babynews am Freitag [7. Oktober] auf Social Media zu bestätigen. Er postete das Bild der schwangeren Beauty und schrieb dazu:

"Die wunderschönste Mutter! Herzlichen Glückwunsch! Willkommen Anacã!"

Candice und Hermann sind seit zehn Jahren zusammen, ihr gemeinsamer Sohn krönt diese Liebe nun. Das Paar hat sich in Paris kennengelernt, als Candice gerademal 17 Jahre alt war. Im März wurden Gerüchte laut, die Schönheit erwarte ihr erstes Kind - erst wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass Candices beste Freundin Behati Prinsloo (27), ebenfalls ein Victoria's-Secret-Model, auch schwanger ist. Behati und ihr Rocker-Ehemann Adam Levine (37, 'Move Like Jagger') hießen ihre Tochter Dusty Rose am 21. September auf dieser Welt willkommen.

In Zukunft können sich Candice Swanepoel und Behati Prinsloo also Tipps rund um ihre frisch geborenen Kinder geben.