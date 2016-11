Allgemein | STAR NEWS

Calvin Harris: Plötzliche Liebeserklärung an seine Ex?

Calvin Harris (32) erinnert sich gerne an die Zeit mit Taylor Swift (26) zurück.

Eigentlich waren der Künstler ('How Deep Is Your Love') und seine Ex Taylor Swift ('Shake It Off') nach ihrer Trennung im Juni nicht mehr allzu gut aufeinander zu sprechen. Vor allem, als sich die Sängerin so schnell mit Schauspieler Tom Hiddleston (35, 'Thor') zu trösten schien, gab es auf Twitter böses Blut zwischen den beiden.

Als dann auch noch herauskam, dass die Künstlerin eigentlich für die Lyrics hinter Harris' Hit mit Rihanna (28, 'Work') 'This Is What You Came For' steckte, verbarg Calvin Harris nicht gerade seinen Frust darüber.

Doch nun hat sich der Schotte wohl dazu entschieden, dass Kriegsbeil mit seiner einstigen Freundin zu begraben. Am Freitag [4. November] postete ein Fanaccount von Rihanna, dass 'This Is What You Came For' der einzige Song im Jahr 2016 sei, der zweimal mit Platin in Großbritannien ausgezeichnet wurde. Calvin retweetete das und schrieb dazu: "Ich fühle mich gesegnet, mit so unglaublichen Künstlern zusammen gearbeitet zu haben @Rihanna @Taylorswift13, danke euch!"

Wie es heißt, wollte Calvin Harris nicht, dass seine damalige Freundin Taylor Swift die Lyrics zu besagtem Lied einsang - da beide fürchteten, ihre Beziehung würde unter einer musikalischen Kollaboration leiden. Die Trennung folgte dennoch kurz danach.