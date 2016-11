Allgemein | STAR NEWS

Britney Spears: Neuer Lover?

Britney Spears (34) ist angeblich kein Single mehr.

Das Liebesleben der amerikanischen Hitlieferantin ('Gimme More') ist mindestens genauso interessant, wie ihre Karriere - wahrscheinlich sogar noch interessanter. Umso besser, dass Britney ihre Singletage einmal mehr beendet hat:

Neuesten Gerüchten zufolge datet sie nämlich ihren Video-Co-Star Sam Asghari. Die beiden haben sich beim Videodreh zu Britneys neuer Single 'Slumber Party' kennengelernt.

Am Samstag [26. November] ertappten Paparazzi die beiden auf einem Dinner-Date. Zwar hatte Sam zunächst auch ein Bild von sich und Britney aus einem romantischen Restaurant mit seinen 147.000 Instagram-Followern geteilt, der Schnappschuss ist inzwischen aber wieder gelöscht.

Die Musikerin hat sich bisher nicht zu ihrer angeblichen neuen Beziehung geäußert. Trotzdem hoffen ihre Millionen von Fans sicherlich, dass die Mutter zweier Söhne wieder glücklich ist. Immerhin ist Britney Spears für ihre aufregende Dating-Vergangenheit berüchtigt, die ihr über die Jahre viel Herzschmerz einbrachte. Nach ihrer braven Teenie-Liebe mit Pop-Megastar Justin Timberlake verliebte sich Brit in ihren Tänzer Kevin Federline. Die beiden führten eine turbulente On/Off-Beziehung, aus der ihre Söhne Sean (11) und Jayden (10) stammen. Britneys Agent Jason Trawick trennte sich danach trotz Verlobung von der Musikerin. Nach Jason datete Britney David Lucado, der fremdküsste und sich dabei blöderweise filmen ließ. Auch die Liebe zu Produzent Charlie Ebersol hielt nicht lange.

Sollte Sam Asghari also tatsächlich der neue Mann an der Seite von Britney Spears sein, tritt er ein schwieriges Erbe an.