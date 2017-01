Allgemein | STAR NEWS

Britney Spears: Mit ihrer frischen Liebe ins neue Jahr

Britney Spears (35) ist offenbar wirklich mit Sam Asghari (22) liiert.

Schon Ende 2016 machten sich Gerüchte breit, laut denen die Sängerin ('Baby One More Time') und das Model ein Paar sein sollen. Kennengelernt hatten sich die beiden beim Videodreh zu Britneys aktueller Single 'Slumber Party', Sam spielt in dem Clip die männliche Hauptrolle. Seitdem wurden sie bei mehreren Gelegenheiten zusammen gesichtet.

Nun machten die zwei ihr Liebesglück nahezu offiziell: Gemeinsam verbrachten sie den Jahreswechsel auf einer hippen Promiparty im angesagten Club Catch in Los Angeles. Der Beweis: Britney selbst postete ein Foto von sich und dem hübschen Kerl auf ihrer Instagram-Seite. Auf dem Bild sieht man, wie Sam seine Arme um den Popstar legt, dazu schrieb Britney: "Frohes neues Jahr!"

Den ganzen Abend sollen die beiden sehr vertraut miteinander umgegangen sein. "Sie warteten nicht bis Mitternacht mit einem Kuss", berichtete ein Augenzeuge gegenüber 'Page Six'. "Er gab ihr auch seine Jacke, um sie zu wärmen und hatte seinen Arm den ganzen Abend um sie gelegt."

Für Britney wäre dies die erste Beziehung, seit sie sich im Juni 2015 von dem Produzenten Charlie Ebersol trennte. Davor war sie mit David Lucado liiert, mit dem Künstlervermittler Jason Trawick war sie bis zum Liebes-Aus 2013 sogar verlobt.