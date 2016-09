Allgemein | STAR NEWS

Britney Spears: Inspiriert von Selena Gomez

Britney Spears (34) findet die Lieder von Selena Gomez (24) sehr anregend.

Die Sängerin ('Toxic') brachte im August ihr neues Album 'Glory' heraus. Kritiker wollten es als Comeback sehen, aber da winkte die Amerikanerin im Gespräch mit 'Reuters' nur ab: "Ich sehe es nicht als Comeback, denn ich war nie weg und bin seit einer Ewigkeit dabei." Und sie beobachtet ihre Konkurrenz genau und hört ihre Musik wie die von Selena ('Good For You'). "Ich liebe ihre Musik. Sie ist toll. Ich war wirklich von ihrer Musik inspiriert."

Die zweifache Mutter trat am 27. August im Londoner Roundhouse auf, es war nach fünf Jahren das erste Konzert von ihr in Großbritannien und sie wäre beinahe bei einem Rückwärtssalto von der Bühne geflogen. Ihr neues Album entstand drei Jahre nach 'Britney Jean' und die Blondine hatte sich dafür viel vorgenommen: "Es ist schon eine Weile her, dass ich neue Musik präsentiert habe. Ich wollte nicht ein typisches Popalbum herausbringen. Es sollte anders klingen."

Britney Spears, die weiterhin in Las Vegas auftritt, verriet auch, mit wem sie gerne einmal zusammenarbeiten möchte: "Ich liebe Steven Tyler, er ist toll. Er ist ein Rock 'n' Roll-Mann, unglaublich cool. Er verströmt Sex und Elektrizität und man wird magisch von ihm angezogen, wenn man neben ihm steht. Ich würde auch gern mit Lenny Kravitz zusammenarbeiten. Er ist klasse, eine Legende", schwärmte Britney Spears.