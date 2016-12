Allgemein | STAR NEWS

Britney Spears: Ihre Familie macht sich Sorgen

Britney Spears (35) macht ihre Liebsten mit ihrem Männergeschmack unglücklich.

Die Sängerin ('Toxic') lernte am Set ihres aktuellen Musikclips zur Single 'Slumber Party' das Model Sam Ashgari (22) kennen. Kurz danach wurden sie bei einem gemeinsamen Sushidate in Los Angeles gesichtet. Sam, der im Video Britneys Lover spielte, postete danach auch stolz ein Foto von sich und seiner angeblichen Flamme, löschte es kurz darauf aber wieder. Offenbar auf Anweisung von Britneys Liebsten!

Denn angeblich sollen die Freunde und Familie der Künstlerin überhaupt nicht einverstanden mit der neuen Verbindung sein, da er sie nur ausnutzen wolle. "Er ist in Wirklichkeit ein Personal Trainer, der auf Castings geht, um in Musikvideos auftauchen zu können", so ein Vertrauter gegenüber 'Heat Magazine'. "Obwohl es gerade gut mit Britney läuft und er sie mag, denkt er, dass er das Interesse durch sie für weitere Jobs nutzen möchte."

Laut dem Insider wolle Britney "gerade verzweifelt jemanden daten". Sam würde ihr Blumen schicken und ihr ständig sagen, wie schön er sie finde.

Doch vor allem einer hat etwas gegen diese Liaison: Britneys Vater. "James macht sich Sorgen ob Sams Motiven", plauderte der Nahestehende weiter. "Als Sam das Foto postete, wurde er von Britneys Management gebeten, es wieder zu löschen - da es gegen James' Regeln verstieß. Doch Britney findet das natürlich nicht so toll. Sie sagt, sie und Sam seien wie Romeo und Julia."