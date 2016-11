Allgemein | STAR NEWS

Bradley Cooper: Wird er zum ersten Mal Vater?

Bradley Cooper (41) und seine Freundin Irina Shayk (30) sollen bald Eltern werden.

Der Hollywoodstar ('American Sniper') ist seit letztem Jahr mit dem russischen Model liiert. Nun sollen die beiden großen Grund zur Freude haben: Wie 'E! News' berichtete, erwartet Irina das erste Kind des Paares. Dies hielt die Berufsschönheit aber nicht davon ab, am Mittwoch [30. November] knapp bekleidet für Victoria's Secret in Paris zu laufen.

Ein Babybäuchlein konnte man dort allerdings nicht sehen - Irina hatte raffinierterweise immer Outfits an, die ihre Körpermitte nie komplett zeigten. So trug sie für einen Look einen beigen Trenchcoat, der über dem Bauch verknotet war, ein anderes Mal hatte sie eine kurze rote Fransenrobe über den sexy Dessous an.

Insidern zufolge soll die schöne Russin bereits in ihrem zweiten Trimester und "begeistert" darüber sein, Mutter zu werden.

Das Topmodel und der Schauspieler sind seit Frühjahr 2015 ein Paar, halten ihre Beziehung aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Zuvor war Bradley mit Suki Waterhouse (24, 'Stolz und Vorurteil & Zombies') und Zoe Saldana (38, 'Guardians of the Galaxy') zusammen. Verheiratet war der Frauenschwarm übrigens auch schon mal: Die Ehe mit Jennifer Esposito (43, 'The Affair') hielt allerdings nicht lange, nur wenige Monate nach der Hochzeit reichte die Darstellerin 2007 die Scheidung ein.

Bisher haben sich weder Irina Shayk noch Bradley Cooper zu den Schwangerschaftsgerüchten geäußert.