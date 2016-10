Allgemein | STAR NEWS

Brad Pitt: Ermittlung wird ausgeweitet

Brad Pitt (52) bekommt noch keine Ruhe.

Der Darsteller ('Se7en') lebt von seiner Noch-Ehefrau Angelina Jolie (41, 'Mr. & Mrs. Smith') getrennt, die im September dieses Jahres die Scheidung von dem Hollywoodstar eingereicht hatte. Einer der Gründe für die Scheidung soll ein Vorfall auf einem Familienausflug gewesen sein, auf dem Brad den Kindern gegenüber angeblich ausfallend geworden ist. Daraufhin hatten Angelina und ihr Partner sich auf einen sogenannten Sicherheitsplan geeinigt, durch den die Kinder geschützt werden sollen, indem zum Beispiel Besuche von Brad nur unter Aufsicht stattfinden dürfen. Dieser Plan hätte eigentlich am 20. Oktober dieses Jahres enden sollen, allerdings wurde er nun verlängert. Während dieser Zeit strengt das kalifornische Department of Child and Family Services Ermittlungen über mögliche Vorfälle an. Das Department ist das amerikanische Äquivalent zum deutschen Kinder- und Jugendamt, das herausfinden will, ob und in wie weit Brad sich an den Kindern vergangen hat. Dazu werden derzeit laut mehrerer Quellen Freunde, Familienmitglieder und Angestellte des ehemaligen Hollywood-Traumpaares befragt. Beide Schauspieler hatten sich auf darauf geeinigt, individuell Psychotherapie in Anspruch zu nehmen.

Angelina Jolie hat bereits Besuch von zwei FBI-Ermittlern erhalten, die in der vergangenen Woche in ihr Haus nach Malibu in Kalifornien kamen. Grund für den Besuch soll eine Auseinandersetzung zwischen Brad und dem 15-jährigen Maddox gewesen sein, der sich am 14. September dieses Jahres in einem Privatflugzeug ereignet habe. Angelina Jolie verlangt das alleinige Sorgerecht für die Kinder. Weder sie noch Brad Pitt haben sich offiziell zu der laufenden Scheidung geäußert.