Brad Pitt: Er sah die Kinder endlich wieder!

Brad Pitt (52) nahm seine Kinder wieder in den Arm.

Nachdem seine Noch-Ehefrau Angelina Jolie (41, 'Salt') die Scheidung eingereicht hatte, war es für den Hollywoodstar ('Fight Club') das erste Mal, dass er seinen Nachwuchs wiedersehen konnte. Am 19. September stand die Showbiz-Welt kurz still, als die 'Maleficent'-Beauty das Ende des Hollywood-Superpaares verkündete. Nach zwei Jahren Ehe sei es für die "Gesundheit der Familie" notwendig, teilte Anwalt Robert Offer mit. Denn Brad habe die Kinder nicht so erzogen, wie es Angelina gerne gehabt hätte. Sogar Gewalt gegen den Nachwuchs stand im Raum.

Schon im September kam es zu einer zeitweiligen Sorgerechtsverfügung, als Angelina das volle Sorgerecht zugesprochen und Brad lediglich Besuchsrecht eingeräumt wurde. Wie nun bekannt wurde, konnte der Schauspieler von diesem Recht das erste Mal am Samstag [8. Oktober] Gebrauch machen. Sein erster Besuch wurde von einem Therapeuten begleitet, wobei laut verschiedensten Quellen wie 'Us Weekly' und 'People.com' angeblich nicht mal alle Kinder dabei waren.

Die Sprecher von Angelina und Brad haben bis jetzt von dem Treffen nichts verlauten lassen und schweigen über diesen Umstand. Auch über die Sorgerechtsvereinbarung verlieren sie kein Wort. Teil der Vereinbarung ist es aber, dass beide Stars sich individueller Beratung unterziehen müssen, wobei auch Familiensitzungen mit dem Nachwuchs enthalten sind. Brad muss sich dabei allerdings auch ständig Alkohol- und Drogentests unterziehen. Einen hat er freiwillig schon gemacht: Brad Pitt war zu dem damaligen Zeitpunkt frei von jeglichen Substanzen.