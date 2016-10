Allgemein | STAR NEWS

Blake Lively: Party für ihren Schatz

Blake Lively (29) wählte für den 40. Geburtstag ihres Mannes einen speziellen Ort.

Die Schauspielerin ('Gossip Girl') schmiss die Party für Ryan Reynolds ('Deadpool') dort, wo auch ihre Liebe füreinander einst entflammte - in einem Sushi-Laden namens O Ya, der in den USA über zwei Standorte verfügt. "Wir haben uns in eurem Restaurant in Boston verliebt. Wir bleiben verliebt in eurem Restaurant in New York", schrieb Blake unter ein Instagram-Foto, das die beiden ganz innig zeigte. "Danke euch für das beste Essen und die besten Erinnerungen! Ihr seid unser Favorit! Ein weiterer glücklicher Geburtstag mit Ryan Reynolds. Hey Reynolds, ich mag dich richtig gerne. Nur so."

Auf Blake Livelys Foto sieht man auch, wie Ryan ein Foto seines 35. Geburtstags in der Hand hält - zu dieser Zeit verliebte sich das heutige Ehepaar.

Auch der Star selbst dokumentierte den Abend auf seinem Instagram-Account. Auf einem Bild sieht man Blake und Ryan mit kleinen Hasenschnuten, dazu schrieb er: "Bester. Geburtstag. Everrrrr. Dank meiner Frau, Freundin und internationalen Spionin Blake Lively. Ein großer Dank geht auch an mein liebstes Restaurant in NYC, O Ya - und besonderen Dank an unsere Kinder, die nicht alles ruiniert haben, wie sie es geplant hatten."

Wer an diesem glücklichen Abend auf Töchterchen James (1) und den frischgeborenen zweiten Nachwuchs von Blake Lively und Ryan Reynolds aufpasste, ist indes nicht bekannt.