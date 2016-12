Allgemein | STAR NEWS

Blake Lively: Extrem stolz auf Ryan Reynolds

Blake Lively (29) freut sich sehr für ihren Ehemann.

Die Serienschönheit ('Gossip Girl') ist seit 2012 mit Ryan Reynolds (40, 'Deadpool') verheiratet, gemeinsam ziehen sie Töchterchen James (2) groß. Im September kam ein weiteres Mädchen auf die Welt, dessen Namen das Paar aber noch nicht verraten wollte. Die gesamte Familie zeigte sich jetzt aber zum ersten Mal der Öffentlichkeit, als der Schauspieler gestern [15. Dezember] seinen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekam.

Nach der Zeremonie schwärmte Blake auf Instagram von ihrem tollen Mann: "Stolz ist ein erbärmliches Wort, um zu beschreiben, wie ich mich heute gefühlt habe. Die Beständigkeit deines Einflusses ist unbestreitbar ? Das war sie schon immer, aber jetzt haben wir einen schicken Stern, um das zu beweisen."

Auch Ryan zeigte sich auf der Fotoplattform dankbar und postete dort ein Bild von sich und seinem Stern. "Das ist einer dieser 'Kneif mich'-Momente", schrieb der gebürtige Kanadier und blieb seinem Sinn für Humor treu: "Aber nicht auf die gruselige Art, wie das meine Tante immer gemacht hat."

Mit Ryan freute sich aber nicht nur seine Frau Blake Lively, auch Kollege Hugh Jackman (48, 'Logan - The Wolverine') meldete sich zu Wort. In einem Video auf Twitter hielt sich der Australier eine Ryan-Reynolds-Maske vors Gesicht und bedankte sich für seinen Stern auf dem Walk of Fame. "Ryan Reynolds hat mich darum gebeten, dieses 100 Prozent echte Video von ihm zu posten", witzelte Hugh in der Beschreibung des Clips.

Schön zu sehen, dass Ryan Reynolds neben Blake Lively noch weitere Fans hat.