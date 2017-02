Allgemein | STAR NEWS

Blac Chyna: Zweites Baby mit Rob?

Blac Chyna (28) hätte angeblich nichts gegen ein zweites Kind mit Rob Kardashian (29).

Die Fernsehstars ('Rob and Chyna') trennten sich Berichten zufolge Anfang Februar, aber die Amerikanerin soll trotzdem über ein zweites Kind mit dem Kardashian-Spross nachdenken. Bei einem Fotoshooting hätte sie entsprechende Bemerkungen gemacht. "Jeder wundert sich, ob sie wieder schwanger ist", plauderte einer der Anwesenden gegenüber 'Heat' aus. "Sie hatte vor ein paar Wochen ein Fotoshooting und bemerkte, wie schnell ihre Familie wachsen würde. Sie sagte das auf eine Weise, als ob sie ein Geheimnis aus etwas machen wollte."

Chyna, die zudem mit dem Rapper Tyga den vierjährigen Sohn King hat, wollte auch unbedingt Nacktfotos machen. "Sie sagte, es wäre für eine Weile ihre letzte Chance, Fotos von ihr mit einem flachen Bauch zu bekommen. Es wäre keine Überraschung, wenn sie schwanger wäre. Sie erzählte allen, dass sie schnell noch ein Baby bekommen wollten."

Ein anderer Insider vermutete, dass hinter diesem Familienwunsch finanzielle Interessen stehen. Auch die Trennung von Rob wäre nur zeitweise. "Chyna weiß, dass ein weiteres Baby mit Rob ihre Position in der Familie stärken würde. Sie möchte, dass es mit Rob klappt und hätte gern mehr Kinder, aber sie weiß auch, dass ihre Position in der Entertainmentbranche dadurch gestärkt würde. Ein weiteres Baby garantieren ihr weitere Folgen der Realityserie 'Rob and Chyna'."

In den kommenden Monaten wird man sehen, ob Blac Chyna tatsächlich schwanger ist oder ob sie sich nur einen Spaß gemacht hat.