BlaBlaCar wird noch flexibler und ihr könnt tolle Preise gewinnen!

Seit Mitte März haben Carpooler in Deutschland noch mehr Optionen beim Organisieren ihrer Mitfahrgelegenheiten: BlaBlaCar.de ändert sein Preismodell und erlaubt Fahrern, frei zu wählen, ob sie den Fahrtkostenbeitrag der Mitfahrer bar oder online erhalten möchten. Außerdem haben Mitglieder die freie Wahl, wie sie vor einer Buchung miteinander kommunizieren: Telefonisch, per Nachrichtensystem, Whatsapp oder SMS.

Neues Geschäftsmodell erlaubt mehr Flexibilität und Kommunikationsfreiheit

Mitfahrer zahlen in Zukunft nicht mehr eine Servicegebühr pro Sitzplatz an BlaBlaCar, sondern erwerben ein Nutzungspaket, das gut zu ihren Reisegewohnheiten passt. Sie haben die Wahl zwischen einem Paket für eine Woche oder ein halbes Jahr. Nach dem Erwerb können Mitfahrer eine unbegrenzte Anzahl an Buchungen im gewählten Zeitraum tätigen. Als Einführungsaktion erhalten Mitfahrer das Paket für eine Woche zum Preis von 1,50 Euro. Das Paket für sechs Monate kostet 1,99 Euro. Ab dem 13. Juni liegen die Preise dann bei 2,99 Euro beziehungsweise 14,99 Euro. Mit dem neuen Preismodell geht auch eine Erweiterung der Zahlungsmöglichkeiten einher: Mitfahrer finden nun Fahrten auf BlaBlaCar.de, die entweder vorab online (per Kreditkarte oder PayPal) bezahlt werden können oder bar am Zielort bezahlt werden – welche Variante zum Einsatz kommt, entscheidet der Fahrer beim Einstellen seiner Fahrt. Für Fahrer bleibt die Nutzung der Plattform weiterhin kostenfrei.

„Als Mitfahr-Community ist es unser erstes Ziel, unseren Mitgliedern den besten Service zu bieten. Mit der Überarbeitung unseres Systems bieten wir Fahrern und Mitfahrern noch mehr Freiheit und Flexibilität bei der Organisation ihrer gemeinsamen Reisen. Gleichzeitig ermöglicht uns das neue Modell, weiterhin wirtschaftlich nachhaltig an unserer Plattform zu arbeiten“, erklärt Jaime Rodriguez de Santiago, General Manager von BlaBlaCar Deutschland. „Das gemischte Zahlungssystem entspricht zudem den Vorlieben unserer Mitglieder, die zu gleichen Teilen Onlinezahlung und Bargeld bevorzugen.“ Umfragen von BlaBlaCar haben ergeben, dass 50 Prozent der Fahrer die Zuverlässigkeit durch eine verbindliche Onlinebuchung mit Vorabzahlung der Mitfahrer schätzen. Die andere Hälfte bevorzugt die Möglichkeit, das Fahrtgeld direkt in bar zu erhalten. Entscheidet sich ein Fahrer für die Barzahlung, verzichtet er allerdings darauf, kompensiert zu werden, falls ein Mitfahrer nicht am Treffpunkt erscheint.

BlaBlaCar Nutzungspaket statt Servicegebühr

Ostern, 1. Mai, Himmelfahrt – im Frühjahr laden viele lange Wochenenden zu einer Reise in die Heimat oder einem Städtetrip ein. Mit BlaBlaCar kommen Reisende nicht nur schnell, sondern auch günstig an ihr Oster-Ziel. Während Bahn und Fernbus die Preise auf Grund der erhöhten Nachfrage oft anheben, bleiben Fahrten mit BlaBlaCar auch an Feiertagen auf einem niedrigen Preisniveau. Das gilt auch für spontane Buchungen: eine Fahrt wird nicht teurer, nur weil man sie ein paar Stunden vor der Abfahrt bucht. Zusätzlich spart man mit BlaBlaCar deutlich Reisezeit gegenüber dem Fernbus, vor allem bei Fahrten in weniger gut angebundene Regionen.

Und das Beste: Damit ihr und eure Mitfahrer immer erfrischt bleibt, verlosen wir zum Start der Nutzungspakete von BlaBlaCar drei geniale Minikühlschränke von Rosenstein & Söhne.

Was ihr dafür tun müsst? Liked einfach unsere Facebook-Seite und schreibt einfach in die Kommentare, wofür ihr den Kühlschrank gut gebrauchen könntet. Viel Glück!

Teilnahmeschluss ist der 30. April 2018.