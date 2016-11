Allgemein | STAR NEWS

Billy Bob Thornton: Ich konnte es kaum erwarten

Billy Bob Thornton (61) hat keine Sekunde gezweifelt.

Der Schauspieler ist bald erneut als Weihnachtsbetrüger Willie Soke in 'Bad Santa 2' zu sehen. Bei der Fortsetzung des 2003 erschienenen ersten Teils 'Bad Santa' war der Star sofort mit an Bord. "Der erste Teil ist ein bisschen zum Kult geworden", erklärte Billy im 'Total Film'-Magazin. "Die Leute schauen sich 'Ist Das Leben Nicht Schön?', 'Das Wunder von Manhattan' und 'Bad Santa' an - wie ein Box-Set. Es fühlt sich also wirklich toll an, dass nach 14 Jahren wieder zu machen. Wir haben einfach wieder da weitergemacht, wo wir aufgehört haben und es passte alles wie ein Handschuh."

Neben Billy Bob Thornton sind auch wieder Brett Kelly (23) als Thurman Merman und Kathy Bates (68) als Sunny Soke in 'Bad Santa 2' zu sehen. Neu dabei ist Christina Hendricks (41) als Diana, deren Wohltätigkeitsorganisation Willie hochnehmen möchte.

Die Schauspielerin ('Mad Men') konnte es ebenfalls kaum erwarten, Teil einer schwarzen Komödie zu werden. "Mein Charakter ist eine Ex-Alkoholikerin, die sich nun um Obdachlose kümmert", so die rothaarige Schönheit. "Wenn sie Billys Rolle trifft, denkt sie, sie könne ihm helfen - das geht natürlich schief."

Wer sich davon selbst überzeugen möchte, kann sich 'Bad Santa 2' seit 24. November im Kino anschauen.