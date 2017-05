Allgemein | STAR NEWS

Beyoncé: Meine Lippen sind echt

Auch eine Beyoncé (35) lässt sich nicht alles gefallen.

Die Sängerin ('Run The World') ist aktuell mit Zwillingen schwanger und versorgt ihre Fans gerne mit Fotos von sich und ihren wachsenden Rundungen auf den sozialen Medien. Doch ein jüngstes Bild sorgte für Spekulationen: Darauf ist der Star mit etwas dickeren Lippen zu sehen, woraufhin die Gossipseite 'MediaTakeOut' schnell den Holzhammer herausholte und Beyoncé eine Schönheits-OP unterstellte.

Eigentlich schert sich die Künstlerin nicht um Gerüchte, doch in diesem Fall sah sie wohl Rot - ihre Sprecherin Yvette Noel-Schure veröffentlichte nun ein offizielles Statement.

"An die Leute von 'MTO' ['MediaTakeOut']", heißt es da. "Was wisst ihr über die Auswirkungen einer Schwangerschaft auf den Körper einer Frau? Verratet mir das doch bitte. Wusstet ihr, dass neben einer Gewichtszunahme oft auch eine Veränderung im Blutkreislauf mit einhergeht und dass das zu Schwellungen führen kann? Wusstet ihr, dass oft das Zahnfleisch einer Frau anschwillt? Wusstet ihr, dass das manchmal deine Fähigkeit zu reden und zu kauen beeinflusst, neben einer Reihe von anderen Dingen? Doch diese Opfer, abzulesen an unseren Gesichtern, unseren Füßen und unseren Körpern, begrüßen wir, weil wir so wunderschöne Menschen in diese Welt bringen, die eines Tages euren Hass und eure Negativität bekämpfen."

Schon während ihrer ersten Schwangerschaft musste sich Beyoncé mit wilden Gerüchten herumschlagen, so sei sie etwa gar nicht wirklich schwanger gewesen. "Damals bin ich still geblieben, als ihr dachtet, es sei okay, sie zu beschimpfen, wie richtige Feiglinge", erklärte Yvette weiter. "Aber dieses Mal geht das einfach nicht mehr."

Mit Sicherheit wird Beyoncé dieses Statement vorab abgesegnet haben - womit sie gleichzeitig selbst eines setzt.