Benedict Cumberbatch: Ich bin sehr stolz auf ‘Sherlock’

Benedict Cumberbatch (40) war vom 'Sherlock'-Erfolg sehr überrascht.

Der Schauspieler ('Doctor Strange') übernahm 2010 die Rolle des wohl berühmtesten Detektivs der Welt, hätte aber trotzdem nie damit gerechnet, dass die Serie so erfolgreich werden würde. "Die meisten Schauspieler nehmen einen Job an und versuchen, ihn so gut wie möglich zu machen, denn sie wissen, dass sie sich glücklich schätzen können, überhaupt einen Job bekommen zu haben", erklärte der Brite 'Deadline Hollywood'. "Ich bin sehr stolz auf diese Serie. Ihre Brillanz stammt von den beiden Machern und den Schreibern, die jetzt dieses Goldene Zeitalter des Fernsehens mitbestimmen. Aber als Schauspieler macht man den Job nicht, weil man denkt, dass man damit etwas zum Goldenen Zeitalter beiträgt - da kann man gleich einpacken", lenkte Benedict das Scheinwerferlicht auf die 'Sherlock'-Macher Mark Gatiss (50) und Steven Moffat (55). Die beiden sind es auch, die mit ihren Geschichten um einen Sherlock, der statt im 19. Jahrhundert in der Gegenwart agiert, die Fans ständig überraschen.

"Es ist eine Weiterentwicklung des Welterfolgs der Bücher, die es schon vorher gab. Wir sind nicht die ersten, die das gemacht haben, aber die Schwerstarbeit wurde von zwei außergewöhnlich kenntnisreichen Schreibern und Sherlock-Fans geleistet. Es macht Spaß, mit der Tradition zu spielen und eine eigene Interpretation zu liefern. Es ist wichtig, dass wir den Zuschauern nicht das Erwartete liefern und uns immer weiterentwickeln und nicht auf den Lorbeeren ausruhen."

Die vierte Staffel von 'Sherlock' beginnt am 1. Januar im britischen Fernsehen und wird im Frühjahr dann in Deutschland zu sehen sein. Ob Benedict Cumberbatch für eine fünfte Staffel zur Verfügung steht, ist unsicher, da er mit seinen Hollywoodfilmen mehr als gut beschäftigt ist.