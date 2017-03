Allgemein | STAR NEWS

Benedict Cumberbatch: Er schwelgt wieder im Babyglück

Benedict Cumberbatch (40) freut sich über die Geburt seines zweiten Kindes.

Der britische Schauspieler ('Doctor Strange') zieht mit seiner Frau Sophie Hunter (39) bereits den Sohn Christopher Carlton groß, der 2015 das Licht der Welt erblickte. Der hat jetzt einen kleinen Bruder, wenn man einem Bericht der 'Mail On Sunday' glauben kann! Den Familienzuwachs soll die Gattin des Film- und Serienstars bereits am 3. März in einem Privatkrankenhaus bekommen haben und offenbar ließen sich die glücklichen Eltern bei der Namensgebung von zwei Poeten beeinflussen: Der Kleine heißt jetzt Hal Auden - dabei bezieht sich der erste Name auf William Shakespeares' Spitznamen für Heinrich V., 'Prince Hal', und der zweite auf den englischen Schriftsteller W. H. Auden. Eine offizielle Bestätigung vonseiten des Paares gibt es bisher allerdings nicht.

Dass sie ihr zweites Kind erwarten, gaben Benedict und Sophie derweil im Oktober des vergangenen Jahres schon preis. Das erübrigte sich aber eigentlich, zuvor hatte die schwangere Gattin des Schauspielers nämlich bereits ihren Babybauch auf dem roten Teppich zur Schau gestellt. Trotzdem ließen sie per Pressesprecher bekannt geben: "Alle sind absolut aus dem Häuschen."

Das Jawort gaben sich Benedict Cumberbatch und die Theaterregisseurin übrigens am Valentinstag 2015, kurz bevor sie ihr erstes Baby willkommen hießen, und seither leben sie gemeinsam in London.

